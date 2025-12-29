Cristiano Ronaldo recebeu o prêmio de melhor jogador do Oriente Médio Divulgação / Globe Soccer Awards
Cristiano Ronaldo vai a premiação com relógio de R$ 4,2 milhões
Modelo de luxo usado pelo craque português em cerimônia do Globe Soccer Awards chama atenção
Peça rara no pulso
Coleção milionária de Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo vai a premiação com relógio de R$ 4,2 milhões
Modelo de luxo usado pelo craque português em cerimônia do Globe Soccer Awards chama atenção
Torcedores do Flamengo vão à loucura com renovação de Filipe Luís; veja memes
Técnico chegou a acordo com o Rubro-Negro após longa novela de meses
Botafogo conta com Vitinho, mas define valor para negociá-lo
Lateral é titular absoluto do Glorioso e desperta interesse de clubes europeus e brasileiros
Flamengo e Filipe Luís acertam renovação de contrato até o fim de 2027
Após ultimato, Rubro-Negro consegue acordo com o treinador para seguir com planejamento para 2026
Para Obina, Pedro é o 'melhor atacante do Brasil', mas Flamengo precisa de reserva
Ex-jogador mostra preocupação com ausência do atual camisa 9 por problemas físicos
Cristiano Ronaldo reforça que quer chegar a mil gols para se aposentar
Craque português ganhou prêmio de melhor jogador do Oriente Médio no Globe Soccer Awards
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.