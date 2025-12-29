Cristiano Ronaldo recebeu o prêmio de melhor jogador do Oriente Médio - Divulgação / Globe Soccer Awards

Publicado 29/12/2025 09:52

atraiu olhares pelo relógio de luxo escolhido.

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do Oriente Médio na premiação do Globe Soccer Awards , mas sua presença repercutiu também pelo que usava. Durante a cerimônia realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o atacante do Al Nassr

Peça rara no pulso



Segundo o jornal Marca, o português usou um Patek Philippe Nautilus Chronograph Ref. 5980/1400G. O modelo é avaliado em cerca de 770 mil dólares (aproximadamente R$ 4,2 milhões).



O relógio de luxo Patek Philippe Nautilus Chronograph Ref. 5980/1400G faz parte da coleção de Cristiano Ronaldo Divulgação

Produzido em ouro branco de 18 quilates e com diamantes incrustados, o relógio pertence a uma linha extremamente restrita da relojoaria suíça Patek Philippe. Trata-se de uma peça fabricada em quantidades limitadas e, em muitos casos, apenas sob encomenda, o que aumenta ainda mais seu valor de mercado.



Coleção milionária de Cristiano Ronaldo



O acessório integra uma coleção de relógios de luxo mantida pelo craque português. Inclusive, esse não é o mais caro. Entre os modelos que pertencem Cristiano Ronaldo estão:

- Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial, avaliado em cerca de 1,56 milhões de euros (R$ 8,4 milhões);

- Franck Muller Cintrée Curvex Tourbillon, estimado em 1,38 milhões de euros (R$ 7,4 milhões);

- Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon CR7 Edition, que custa em torno de 920 mil euros (R$ 5 milhões).









