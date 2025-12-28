Artilheiro, Kaio Jorge anotou 21 gols no Brasileirão e outros cinco na Copa do Brasil - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 28/12/2025 20:46 | Atualizado 28/12/2025 21:04

O Flamengo definiu um novo alvo para disputar posição com Pedro: trata-se de Kaio Jorge, um dos destaques e artilheiro do Brasileirão, com 21 gols. A diretoria rubro-negra, inclusive, já enviou uma proposta, que o Cruzeiro não aceitou.



O interesse no atacante de 23 anos é antigo, mas agora tornou-se oficial. Segundo a ESPN, o valor ser oferecido seria de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 195,7 milhões).



Entretanto, o Cruzeiro se garante na alta multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 652 milhões) para não liberar seu principal jogador para um rival no futebol brasileiro com facilidade. Uma alternativa seria o pagamento de um valor fora da realidade, a partir de 50 milhões de euros (R$ 326,2 milhões), segundo disse o dono da SAF cruzeirense, Pedro Lourenço à Rádio Itatiaia.



Kaio Jorge valorizado

Recentemente, a equipe mineira recusou uma proposta do West Ham, da Inglaterra. O desejo da diretoria é receber ao menos 40 milhões de euros pelo artilheiro do Brasileirão e também da Copa do Brasil. Esse valor, entretanto, não se aplica a clubes brasileiros, inicialmente.



Há a expectativa de que os ingleses voltem a fazer proposta até o início de 2026, enquanto o próprio Kaio Jorge descartou atuar pelo Zenit, da Rússia.



Flamengo tem centroavante como prioridade

O atacante chegou ao Cruzeiro em no meio de 2024 e assinou contrato até 2029. Já o Flamengo tem como uma das prioridades para o elenco de 2026 a contratação de um centroavante, além de zagueiro. A diretoria encontrou dificuldade para comprar o argentino Taty Castellanos, da Lazio, e por isso busca alternativas.