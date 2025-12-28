Artilheiro, Kaio Jorge anotou 21 gols no Brasileirão e outros cinco na Copa do BrasilGustavo Aleixo/Cruzeiro
Flamengo tenta contratação de Kaio Jorge, mas Cruzeiro estipula alto valor
Atacante aparece como opção para a busca por um goleador para o ataque rubro-negro
Gustavo Henrique, do Corinthians, relembra pressão no Flamengo: 'Pior zagueiro do mundo'
Zagueiro contou que fez terapia para superar período conturbado
Flamengo perde prêmio de melhor clube do mundo de 2025 para o PSG
Equipe francesa domina principais premiações da Globe Soccer Awards
Zico revela conversa com Filipe Luís e torce por renovação no Flamengo
Treinador tem contrato até o fim de 2026 e negocia permanência no clube
Jorge Jesus parabeniza Flamengo por temporada, mas declara: 'Não superou 2019'
Treinador trabalha no Al-Nassr, da Arábia Saudita
Flamengo pode receber oferta de R$ 163 milhões por Carrascal
Rubro-Negro rejeitou proposta de R$ 130 milhões
