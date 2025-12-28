Jorge Jesus em treino no Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 28/12/2025 08:00

Rio - O treinador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, Jorge Jesus afirmou que continua acompanhando o Flamengo mesmo à distância. Em vídeo disponibilizado pelo perfil do "X", o antigo Twitter, "Central do Arabão", o Mister parabenizou o Rubro-Negro pela temporada, mas afirmou que a equipe de 2025 não superou o time de 2019, comandado por ele.

"Acompanhei a final, acompanho todos os jogos do Flamengo. Continuam sendo os melhores. Muitas felicidades para a Nação", disse Jorge Jesus, acrescentando: "Não superou 2019 (o time de 2025)".

Comandado por Filipe Luís, o Flamengo conquistou os títulos do Carioca, Supercopa Rei, Brasileiro e Libertadores na atual temporada. Em número de taças, o ano de 2025 trouxe mais títulos para o clube carioca que o ano de 2019.

Naquela temporada, sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo faturou o Brasileiro e a Libertadores. O Carioca, que também foi vencido pelo Rubro-Negro, teve Abel Braga como técnico campeão.