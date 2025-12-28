Zico no Jogo das Estrelas no último sábado (27) - Érica Martin / Agência O Dia

Zico no Jogo das Estrelas no último sábado (27) Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 28/12/2025 10:00





"Mandei uma mensagem para ele, dei uma bronca porque ele estava vendo jogo de futebol na Espanha. Falei: 'Vai descansar, pô, chega de ver futebol esse ano' (risos). A gente quer que ele continue, óbvio. Pelo que ele vem fazendo, pela carreira que iniciou. Eu sou suspeito para falar porque é meu amigo, sou fã dele, gosto muito do trabalho dele. Tomara que chegue a um acordo", disse Zico. Rio - Zico comentou sobre a renovação de Filipe Luís no Flamengo . Durante a 21ª edição do Jogo das Estrelas, no último sábado (27), o maior ídolo da história do clube afirmou que torce pela permanência do treinador e revelou que conversou e até deu uma "bronca" no técnico durante as férias.

Além disso, o Galinho avaliou que o elenco do Flamengo segue forte, mesmo sem a permanência do treinador:



Além disso, o Galinho avaliou que o elenco do Flamengo segue forte, mesmo sem a permanência do treinador:

"Bom, plantel tem, né? Tudo o que o Flamengo tem feito está sendo para melhorar o todo e conseguir grandes resultados e grandes conquistas. Então, aquele pessoal que está lá tem capacidade para escolher o que é, na cabeça deles, melhor para o Flamengo".