Zico no Jogo das Estrelas no último sábado (27) Érica Martin / Agência O Dia
“Mandei uma mensagem para ele, dei uma bronca porque ele estava vendo jogo de futebol na Espanha. Falei: ‘Vai descansar, pô, chega de ver futebol esse ano’ (risos). A gente quer que ele continue, óbvio. Pelo que ele vem fazendo, pela carreira que iniciou. Eu sou suspeito para falar porque é meu amigo, sou fã dele, gosto muito do trabalho dele. Tomara que chegue a um acordo”, disse Zico.
Além disso, o Galinho avaliou que o elenco do Flamengo segue forte, mesmo sem a permanência do treinador:
“Bom, plantel tem, né? Tudo o que o Flamengo tem feito está sendo para melhorar o todo e conseguir grandes resultados e grandes conquistas. Então, aquele pessoal que está lá tem capacidade para escolher o que é, na cabeça deles, melhor para o Flamengo”.
Com contrato até o fim de 2026, o Rubro-Negro negocia uma renovação com Filipe Luís. Desde que assumiu o comando técnico da equipe, em 2024, o treinador conquistou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Supercopa Rei, um Campeonato Brasileiro, uma Copa Challenger e um Derby das Américas.
