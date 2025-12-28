Pedro foi uma das atrações do Jogo das Estrelas e recebeu elogios de Obina - Erica Martin / Agência O Dia

Publicado 28/12/2025 21:55

Obina tornou-se ídolo do Flamengo em um período de vacas magras e muitas dificuldades financeiras. Agora, vibra com a força do clube eque tem Pedro como o principal responsável por fazer gols, como ele na primeira década dos anos 2000.

Para o ex-jogador "melhor que o Eto'o", como cantava a torcida, o atual camisa 9 é o que o Brasil tem de melhor no ataque. Ainda assim, para ele, o Rubro-Negro deveria investir em mais um jogador para a posição.





"Que o ano de 2026 seja melhor ainda para ele. Pedro se machucou em alguns momentos nesta temporada aí o Flamengo vai precisar de mais alguém. O Brasileiro é longo, tem Libertadores. Sempre é bom ter mais um atleta que venha agregar e ajudar", analisou Obina antes de participar do jogo das Estrelas de zico, no sábado (27) , no Maracanã.

O ex-jogador ainda fez questão de fazer a ressalva de que Pedro, para ele, segue como titular absoluto do Flamengo.



"Hoje é o melhor atacante que tem no Brasil".



Flamengo sentiu ausência de Pedro no fim do ano



Na reta final de 2025, Pedro sofreu com uma fratura no antebraço direito e depois com uma lesão muscular que o tirou da final da Libertadores. Sem ele, Bruno Henrique e Gonzalo Plata atuaram mais centralizados, mas faltou um homem-gol em alguns momentos, mesmo com os títulos continental e do Brasileirão.



O centroavante trabalhou para estar em campo na decisão do Intercontinental, contra o PSG, mas não esteve nas melhores condições físicas.