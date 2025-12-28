PSG de Marquinhos levou a melhor sobre o Flamengo na Globe Soccer Awards - AFP

PSG de Marquinhos levou a melhor sobre o Flamengo na Globe Soccer AwardsAFP

Publicado 28/12/2025 15:02

Barcelona, Chelsea e Liverpool também estavam na disputa.

Flamengo voltou a ser superado pelo PSG, mas agora fora de campo. Após o vice na Copa Intercontinental, nos pênaltis, o Rubro-Negro viu a equipe francesa levar o prêmio de melhor clube do mundo de 2025, entregue pela Globe Soccer Awards.

A cerimônia em Dubai, nos Emirados Árabes, coroou a temporada do PSG, que faturou os principais prêmios. Ousmane Dembélé levou o troféu de melhor jogador do ano, enquanto Luis Enrique conquistou o de melhor técnico. Já Vitinha foi eleito o melhor meio-campista, enquanto Désiré Doué o jogador emergente.



Em negociação travada com o Flamengo pela renovação de contrato, Filipe Luís viu Jorge Mendes ganhar o prêmio de empresário do ano. O português é quem tem tocado as negociação com o clube.



Já o único brasileiro presente na premiação da Globe Soccer Awards foi Raphinha, eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol. O Barcelona ainda teve Lamine Yamal como melhor atacante e Aitana Bonmatí como a melhor jogadora do mundo, assim como foi eleito o melhor clube do futebol feminino em 2025.



Cristiano Ronaldo ainda foi lembrado como o destaque do futebol do Oriente Médio, enquanto Paul Pogba ganhou como o retorno do ano.