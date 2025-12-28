Zico no Jogo das Estrelas no último sábado (27) - Érica Martin / Agência O Dia

28/12/2025

Rio- Em entrevista após o ‘Jogo das Estrelas’, Zico falou sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026. O atacante é um dos nomes mais esperados, apesar de ainda não ter sido convocado porCarlo Ancelotti desde que assumiu a Seleção Brasileira.

Para o ídolo , caso o craque esteja em boas condições físicas, não pode ficar fora da convocação para o Mundial de 2026.

“Se ele estiver em atividade, jogando o que ele sabe, tem que ser convocado para Copa do Mundo. Tomara que ele volte bem. Eu passei por isso em uma Copa do Mundo. Não devia ter ido, porque estava em uma condição não adequada para jogar futebol. Fui sem o ligamento e pago até hoje essa conta”, disse o ídolo.



“Para mim, ainda é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Eu acho que se ele estiver bem, jogando, treinando, com continuidade, pelo talento que ele tem, com certeza qualquer treinador gostaria de ter ele no time”, completou o ex-jogador.



O camisa 10 tem contrato com o Santos até dezembro de 2025 e ainda não renovou o vínculo. O destino de Neymar após o Mundial está indefinido ainda.