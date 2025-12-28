Grafite aponta motivos para saída de Marlon Freitas do Botafogo - Reprodução

Publicado 28/12/2025 17:55

Rio- Capitão do Botafogo, Marlon Freitas escolheu por uma melhor proposta financeiramente e está perto de ser oficializado como reforço do Palmeiras. O comentarista Grafite falou sobre o que pode ter influenciado a decisão do jogador durante o programa ‘Tá na Área’, do SporTV.





Leia mais: Gottardo avalia saída de Marlon Freitas e reencontro com a torcida do Botafogo “Acho que pesou bastante esse ano depois de um 2024 excelente. Foi complicado para o Marlon, para o Botafogo. Ele viu companheiros importantes saírem, Eu acho que é uma boa, é uma mudança de ares, [o Palmeiras] é um grande clube também, tem um grande treinador, vai brigar na parte de cima o ano que vem, por títulos. É um jogador jovem ainda, de 30 anos, que tem muito a dar”, afirmou Grafite.

Para o apresentador, o elenco atual do Botafogo possui bons jogadores para suprirem a ausência de Marlon Freitas, que era titular e líder do time.



“Acho que o Botafogo consegue. Tem Newton, Danilo, que é um jogador que sofreu com lesões… O Newton pode ser essa reposição à altura também. Para o Botafogo, perder seu capitão é difícil, é complicado, mas eu acho que para o Marlon, para o Palmeiras, é um grande negócio”, finalizou o ex-centroavante.



