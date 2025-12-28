Cristian Medina em campo pelo EstudiantesDivulgação / Estudiantes
Além do Alvinegro, outros clubes também demonstram interesse na contratação do volante argentino, segundo a imprensa local. A tendência é que, nos próximos dias, o Glorioso avance nas conversas para tentar viabilizar o negócio.
Cristian Medina, de 23 anos, chegou ao Estudiantes neste ano e rapidamente se tornou titular absoluto da equipe. O volante foi peça importante na campanha do título do Campeonato Argentino. Na temporada, disputou 43 partidas e contribuiu com duas assistências.
A contratação de um volante é tratada como prioridade pelo Botafogo. Antes da chegada de Anselmi, o clube negociava com Pedro Bicalho, do Qarabag, e Júlio Romão, do Ferencváros. No entanto, após a mudança no comando técnico, as duas negociações foram descartadas pelo clube carioca.
