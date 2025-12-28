Adryelson conquistou o Brasileirão e a Libertadores pelo Botafogo - Arthur Barreto/Botafogo

Adryelson conquistou o Brasileirão e a Libertadores pelo BotafogoArthur Barreto/Botafogo

Publicado 28/12/2025 12:59

Rio- Ídolo do Botafogo e atualmente no Al-Wasl, Adryelson surgiu como um possível nome para ser reforço do Cruzeiro. Internamente, o jogador é bem avaliado no time da raposa, mas mas não foi um dos nomes citados pelo técnico Tite até o momento para a posição. As informações são do 'Ge'.

O nome do defensor foi especulado no Grêmio a pedido do técnico Luís Castro, que treinou o jogador no Botafogo e no clube dos Emirados Árabes. Com o time mineiro no caminho, as conversas não devem ir para frente.

Pelo Al-Wasl, o zagueiro de 27 anos marcou quatro gols em 16 jogos. A compra do zagueiro foi de por 2,2 milhões de euros (R$ 14,25 milhões) e mais um bônus de 900 mil na mesma moeda (R$ 5,8 milhões) pela transferência.

Desde que saiu do Alvinegro, também vestiu as camisas de Lyon, que possui 50% dos direitos econômicos do defensor, e Anderlecht.



No Botafogo, foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e saiu após a temporada de 2024.



