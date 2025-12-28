Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 28/12/2025 19:14

Marlon Freitas aceitou abrir mão dos 10% a que tinha direito em sua venda e deu fim à última pendência para acertar com o Palmeiras. Segundo o site 'ge', o Botafogo conseguiu que seja cumprida sua vontade de receber todo o valor da negociação.



Com isso, a SAF alvinegra terá direito a 6 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões). Esse era o acordo inicial, mas os representantes do jogador haviam voltado atrás e pediam o percentual, o que travou a negociação.



Com a última pendência resolvida, restam apenas questões burocráticas para Marlon Freitas assinar contrato de três anos. Ele é aguardado nos próximos dias em são Paulo, para fazer exames médicos e assinar o vínculo para ser anunciado antes do fim do ano.

Uma das lideranças do Botafogo desde que chegou, em 2023, o volante tinha o desejo de trocar de clube e conversou com John Textor, que aceitou negociá-lo.



Botafogo busca reposição no mercado

Agora, o Glorioso conta com Danilo como principal substituto de seu capitão, mas quer pelo menos mais dois volantes. Um deles deve ter características mais de marcação, mas também que vá bem com a bola, enquanto o outro buscado é que transite bem entre as duas áreas do campo.



Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, Marlon Freitas disputou 186 partidas pelo Botafogo, com cinco gols e 18 assistências em três temporadas. E chega ao Palmeiras com a expectativa de ser titular no meio de campo.