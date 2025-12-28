Momento em que o goleiro do Sudão, Monged Elneel, desmaia em campo, em jogo da Copa Africana de Nações - Reprodução de vídeo

Publicado 28/12/2025 18:40

Monged Elneel, goleiro do Sudão, protagonizou o maior susto da atual Copa Africana de Nações, que está sendo disputada no Marrocos. Neste domingo, Sudão enfrentava Guiné Equatorial no estádio Mohamed V, em Casablanca, pela segunda rodada do Grupo E da competição quando aos 37 minutos do primeiro tempo o goleiro caminhava em direção à meia-lua de sua área e caiu inconsciente, praticamente de cara no gramado.



O goleiro foi atendido prontamente. Após exames feitos pela equipe médica, incluindo um de glicemia, permaneceu em campo e teve atuação destacada na vitória de sua equipe. O jogo, que estava 0 a 0 quando Monged Elneel foi ao chão, terminou em 1 a 0, gol contra de Saul Coco aos 29 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro triunfo do Sudão no campeonato em mais de uma década.



"O goleiro Monged Abuzaid se manteve firme como uma muralha, orquestrando uma defesa que absorveu onda após onda de ataque antes de contra-atacar", descreveu a página da Confederação Africana de Futebol, que não cita o incidente.



Com o triunfo, Sudão chegou aos 3 pontos e mantém suas chances de classificação para o mata-mata. A Argélia lidera o Grupo E com 6 pontos, enquanto Burkina Faso e Sudão têm 3, e Guiné Equatorial está zerado. Sudão e Burkina Faso se enfrentam na quinta-feira, em Casablanca, na última rodada da fase de grupos.