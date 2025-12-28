Técnico do Valencia, Fernando Martín trabalhava há 10 anos no futebol feminino do clube - Divulgação

Publicado 28/12/2025 17:14

Fernando Martín curtia as férias em uma viagem com a família pelo Parque Nacional de Komodo, na Indonésia, quando aconteceu uma tragédia. O barco sofreu uma avaria e virou por causa das condições adversas, com muitas ondas, levando o técnico do time B do futebol feminino do Valência e mais três filhos a morrerem no mar, na noite de sexta-feira (26).

Segundo as autoridades locais, os corpos dos quatro espanhóis seguem desaparecidos. Eles ficaram presos na cabine do barco, enquanto a esposa e a filha foram resgatadas, assim como os outros cinco passageiros.



Em comunicado, o Valencia lamentou a perda do profissional e de seus familiares e prestou solidariedade aos envolvidos no clube.



"O Valencia está profundamente consternado após o falecimento de Fernando Martín, treinador do Valencia Feminino B, e três de seus filhos em um trágico acidente de barco na Indonésia. Queremos enviar, em um momento tão difícil para todos, nosso apoio e condolências aos familiares, amigos e companheiros do Valencia", publicou o clube espanhol no sábado (27).



Outros clubes, como o Real Madrid, também prestaram homenagens ao treinador. Aos 44 anos, Fernando Martín trabalhava no Valencia havia uma década.

Ao longo desse período, exerceu diferentes funções ligadas ao futebol feminino do clube e atualmente comandava a equipe B, que disputa a Terceira Divisão feminina.







