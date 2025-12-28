Raphinha é um dos destaques do BarcelonaDivulgação / Barcelona
Raphinha ironiza prêmio da Fifa ao ser eleito o melhor do Campeonato Espanhol
Atacante do Barcelona enviou mensagem para agradecer premiação do Globe Soccer Awards
Marlon Freitas resolve pendência que travava venda do Botafogo ao Palmeiras
Volante está por detalhes para se despedir oficialmente do Glorioso após três temporadas
Goleiro desmaia, segue no jogo e torna-se herói em resultado histórico
Sudão volta a vencer na Copa Africana de Nações após mais de uma década
Grafite analisa saída de Marlon Freitas do Botafogo e afirma: ‘Newton pode ser uma reposição à altura’
Volante está próximo de ser anunciado pelo Palmeiras
Guardiola elogia atacante brasileiro Igor Jesus: 'Ganha todas as bolas'
Ex-Botafogo se destaca pelo Forest
Técnico do Valencia e três filhos morrem em acidente de barco
Corpo dos quatro familiares seguem desaparecidos em mar na Indonésia
