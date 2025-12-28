Raphinha é um dos destaques do Barcelona - Divulgação / Barcelona

Raphinha é um dos destaques do BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 28/12/2025 20:14

O que disse Raphinha

Na cerimônia deste domingo, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o brasileiro não esteve presente, mas enviou um vídeo com seu discurso. Ele foi representado pelo presidente do Barcelona, Joan Laporta.



"Quero agradecer à La Liga por este prêmio e por assistirem aos meus jogos da temporada passada. Também quero agradecer a toda a equipe e a todo o clube, que é mais do que um clube, é uma família”, afirmou Raphinha.



"Peço desculpas por não estar aí, mas estou muito feliz que meu trabalho seja reconhecido. Foi uma temporada inesquecível, tanto para a equipe quanto para mim".



Na temporada 2024/25, Raphinha participou de 27 gols no Campeonato Espanhol. Além de marcar 19 vezes, contribuiu com oito assistências.

Os atacantes eleitos na seleção dos melhores

Mesmo assim, ele ficou fora da seleção dos 11 melhores do ano do prêmio Fifa The Best, ao contrário dos companheiros Lamine Yamal e Pedri. Além dos dois, Cole Palmer (Chelsea) e Dembélé (PSG) também entraram.