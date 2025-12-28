Sem espaço no Monterrey, Johan Rojas jogou por empréstimo no Necaxa, em 2025 - Divulgação / Necaxa

Publicado 28/12/2025 17:01

colombiano Johan Rojas, de 23 anos.

Vasco está em busca de contratações para fortalecer o elenco para 2026 e pode ter um novo meia em breve. Isso porque a diretoria negocia com o Monterrey para ter por empréstimo o

O jogador perdeu espaço na equipe mexicana e estava emprestado em 2025 ao Necaxa. Entretanto, ficou na reserva na maioria das partidas que disputou no segundo semestre, após ser titular no primeiro.

Com a chegada do ex-vascaíno Luca Orellano ao Monterrey, Rojas pode ter a saída facilitada. E, segundo o canal 'Atenção Vascaínos', as negociações estão avançadas com o Vasco.



A ideia é assinar um contrato de empréstimo de um ano, mas com uma cláusula de obrigação de compra em caso de meta batida.



Rojas estreou pelos profissionais jogando por La Equidad, da Colômbia, em 2022. Destro, teve boas atuações como camisa 10 e chegou ao Monterrey em 2024, mas atuou apenas por seis meses, sem conseguir se firmar.

Acabou emprestado ao Necaxa no início de 2025, retornando apenas para a disputa do Mundial de Clubes em junho, para depois ser emprestado novamente.