Rayan em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Bayern entra na briga por Rayan, e Vasco deverá receber proposta
Atacante, de 19 anos, tem contrato até o fim de 2028
Vasco monitora situação de Douglas Luiz, que defende o Nottingham Forest
Jogador, de 27 anos, tem o sonho de jogar com Philippe Coutinho
Adriano Imperador vê semelhanças de estilo com Rayan: 'Espero que possa fazer melhor que eu'
Ídolo do Flamengo compareceu ao 'Jogo das Estrelas' no Maracanã
Destaque na temporada, Paulo Henrique não tem permanência garantida no Vasco
Lateral, de 29 anos, renovou contrato até o fim de 2028
Ex-zagueiro do Vasco morre aos 94 anos em Belo Horizonte
Ex-jogador passou por Atlético-MG e Cruzeiro
Vasco espera venda recorde por Rayan, afirma jornal espanhol
Atacante, de 19 anos, foi o destaque do clube carioca no ano
