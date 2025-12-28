Rayan em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Rayan em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 28/12/2025 08:30

Rio - O Bayern deve entrar na briga pela contratação do atacante Rayan, de 19 anos, que defende o Vasco. De acordo com informações do portal "UOL", o Cruz-Maltino admite reduzir um pouco a pedida pelo jovem e aceitar uma negociação por volta dos 46 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões).

O Cruz-Maltino negou duas ofertas do Zenit. A primeira foi de 30 milhões de euros (R$ 195,58 milhões). Os russos aumentaram o valor, mas a situação não seduziu o Vasco, que acabou de renovar com Rayan até o fim de 2028.

A equipe da Rússia ofereceu 31 milhões de euros fixos (cerca de R$ 202,10 milhões), mais 4 milhões de euros em metas (R$ 26,08 milhões). O Vasco rejeitou e o Zenit irá fazer mais uma proposta pelo jovem.

O staff do jovem acredita que ele tem condições de atuar em equipes de primeiro nível. O Bayern atente essas características. Propostas de equipes da Rússia, Turquia e Portugal não tem atraído o atacante.

Ao todo, nesta temporada, Rayan soma 20 gols e uma assistência em 54 jogos, 49 como titular. Cria na base do clube carioca, o jovem foi eleito a revelação do Brasileirão de 2025.