João Vitor em sua apresentação pelo VascoDivulgação/Vasco

Leia mais: Adriano Imperador vê semelhanças de estilo com Rayan: 'Espero que possa fazer melhor que eu' Rio- O jovem João Vitor, conhecido como Mutano, jogador da equipe sub-20 do Vasco da Gama, teve seu empréstimo renovado até junho de 2026.





Leia mais: Bayern entra na briga por Rayan, e Vasco deverá receber proposta Essa é a terceira vez que o clube extende o contrato com o jogador, que chegou ao Cruzmaltino em 2023, vindo do Nova Iguaçu.

O zagueiro chegou como atacante, mas sobre o comando do técnico Matheus Curopos, passou a ser utilizado na lateral-direita, onde tem se destacado.



A estreia do clube no estadual é no dia 14 de janeiro, contra o Maricá, e o jogador é uma das opções para compor o elenco nas primeiras rodadas rodadas. A a equipe principal ainda deve entrar em entrar em campo.



Mutano disputou 47 partidas e marcou seis gols na última temporada. O desempenho foi essencial para a decisão da diretoria em permanecer com o atleta.



Outros nomes já chegaram ao ao Vasco por empréstimo do Nova Iguaçu como Léo Jacó, Andrey Dias e Maxsuell. Até o momento, nenhum deles conseguiu se firmar no time profissional apesar do bom desempenho na base.