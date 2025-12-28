João Vitor em sua apresentação pelo VascoDivulgação/Vasco
A estreia do clube no estadual é no dia 14 de janeiro, contra o Maricá, e o jogador é uma das opções para compor o elenco nas primeiras rodadas rodadas. A a equipe principal ainda deve entrar em entrar em campo.
Mutano disputou 47 partidas e marcou seis gols na última temporada. O desempenho foi essencial para a decisão da diretoria em permanecer com o atleta.
Outros nomes já chegaram ao ao Vasco por empréstimo do Nova Iguaçu como Léo Jacó, Andrey Dias e Maxsuell. Até o momento, nenhum deles conseguiu se firmar no time profissional apesar do bom desempenho na base.
