Cristiano Ronaldo recebeu o prêmio de melhor jogador do Oriente Médio Divulgação / Globe Soccer Awards
Cristiano Ronaldo reforça que quer chegar a mil gols para se aposentar
Craque português ganhou prêmio de melhor jogador do Oriente Médio no Globe Soccer Awards
Flamengo tenta contratação de Kaio Jorge, mas Cruzeiro estipula alto valor
Atacante aparece como opção para a busca por um goleador para o ataque rubro-negro
Raphinha ironiza prêmio da Fifa ao ser eleito o melhor do Campeonato Espanhol
Atacante do Barcelona enviou mensagem para agradecer premiação do Globe Soccer Awards
Marlon Freitas resolve pendência que travava venda do Botafogo ao Palmeiras
Volante está por detalhes para se despedir oficialmente do Glorioso após três temporadas
Goleiro desmaia, segue no jogo e torna-se herói em resultado histórico
Sudão volta a vencer na Copa Africana de Nações após mais de uma década
Grafite analisa saída de Marlon Freitas do Botafogo e afirma: ‘Newton pode ser uma reposição à altura’
Volante está próximo de ser anunciado pelo Palmeiras
