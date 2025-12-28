Toni Kroos fez seu último jogo como profissional no futebol no ano passado - Kirill Kudryavtsev / AFP

Toni Kroos fez seu último jogo como profissional no futebol no ano passadoKirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 28/12/2025 10:44 | Atualizado 28/12/2025 10:45

Campeão do mundo com a Alemanha em 2014, Toni Kroos se firmou como um dos melhores jogadores da sua geração. Pelo Real Madrid, empilhou títulos importantes. Agora, aposentado há um ano, se dedica a projetos pessoais envolvendo ligas de futebol e desenvolvimento de novos talentos.



Em entrevista a Romário, no quadro De Cara com o Cara, da Romário TV no Youtube, o alemão falou sobre diversos assuntos. Dentre eles, sua relação com jogadores brasileiros. Comentou que Rafinha foi um dos mais engraçados com quem já dividiu vestiário (na época de Bayern de Munique). Também exaltou Vini Jr e Casemiro, além de analisar a atual fase de Endrick, sobre quem havia uma expectativa muito grande, mas acabou não sendo correspondida.

"Eu acho que para um jogador como Endrick, além disso, nessa idade, o mais importante é jogar", respondeu Kroos quando perguntado sobre um conselho que daria ao jogador revelado pelo Palmeiras. "E se ele não tem a possibilidade de jogar muito aqui, acho que a melhor maneira é que vá para outro clube, se for emprestado ou algo assim para jogar."



A entrevista foi ao ar neste sábado (27), mas gravada bem antes disso. O conselho de Kroos acabou se concretizando e o atacante brasileiro de apenas 19 anos está emprestado pelo Real Madrid junto ao Lyon, da França, em parceria válida por seis meses, até o fim da temporada europeia.



"Quando eu tinha 18 anos, estive no Bayern de Munique com o primeiro time. Joguei algumas vezes, mas não muito. Então eu decidi ir para o Bayer Leverkusen para jogar um ano e meio. Joguei tudo e voltei para o Bayern (de Munique) como outro jogador, com mais experiência, com mais qualidade. Acho que para os jogadores jovens, em geral, para todos, o mais importante é jogar", completou.

FLAMENGO X PSG



A entrevista de Romário com Kroos foi realizada um dia depois da final da Copa Intercontinental, na qual o Paris Saint-Germain venceu o Flamengo nos pênaltis após empate em 1 a 1.



"Custaram a marcar os pênaltis", brincou o alemão quando perguntado se assistiu o jogo. Depois, revelou surpresa pelo nível de futebol desempenhado pela equipe carioca. "Me surpreendeu um pouco, mas isso significa que acho que o futebol brasileiro, pelo menos os melhores time do Brasil, podem competir bem", analisou.



"O PSG, sem dúvida nenhuma, na última temporada foi o melhor time da Europa. Eu acho que agora um pouco menos porque também têm alguns jogadores lesionados importantes, mas acho que isso significa que o futebol brasileiro vai bem e os melhores times do Brasil podem competir com os da Europa", completou.



SELEÇÃO BRASILEIRA



Como não poderia deixar de ser, Romário pediu a Toni Kroos para falar sobre o fatídico dia, quando o Brasil sofreu a maior goleada de sua história em casa, para a seleção alemã, durante a Copa do Mundo de 2014.



"No ano de 2014 só tenho boas lembranças", respondeu o alemão sobre qual imagem vem à sua cabeça. "Não só pelo torneio e pela Copa, que é claro, foi ótimo, mas também estas seis, sete, oito semanas que estivemos aí, conhecendo as pessoas... tivemos um local muito bom com a Alemanha", disse, referindo-se à Bahia, onde a delegação ficou concentrada.



"Muito, muito", respondeu Kroos quando perguntado sobre a conexão boa com o povo baiano. "Para mim, olhando para trás, é claro, nós quando jogamos contra o Brasil, que foi um dia difícil para o Brasil e sabemos, mas o povo... não é que me surpreendeu, mas a reação das pessoas depois da partidas, dos brasileiros, foi muito positiva", exaltou.