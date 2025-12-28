Jake Paul se mostrou disposto a enfrentar Francis Ngannou, ex-campeão peso-pesado do UFC, em sua próxima luta no Boxe(Foto: Reprodução)
Derrotado por Joshua, Jake Paul mantém confiança e desafia ex-campeão do UFC; saiba mais
Jake Paul se mostrou disposto a enfrentar Francis Ngannou, ex-campeão peso-pesado do UFC, em sua próxima luta no Boxe
Dana White é chamado a depor em novo processo antitruste contra o UFC; entenda
A ação é liderada por Misha Cirkunov, lutador que integrou o plantel do UFC por cerca de sete anos
Será mesmo? Comentarista do UFC indica quem pode ser o próximo rival de Poatan; saiba
Campeão dos meio-pesados, Alex Poatan pode ter seu próximo desafio anunciado em breve pelo UFC
Topuria provoca Makhachev ao citar amigo e ex-campeão do UFC: 'Pisaria na cabeça do Khabib'
Atual campeão dos leves, Topuria segue buscando duelo contra Islam Makhachev e ofensiva sobrou até para Khabib Nurmagomedov
Apesar da derrota, Jake Paul é elogiado por campeão mundial de Boxe: 'É preciso respeitá-lo'
Mesmo nocauteado por Anthony Joshua, Jake Paul teve seu desempenho e resistência exaltados por grande parte do público
ISBJJA confirma Portugal National Open de Jiu-Jitsu Desportivo para abril
Válido pelo Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu 2026, Portugal National Open promete agitar Coimbra em abril; saiba mais
