Jake Paul se mostrou disposto a enfrentar Francis Ngannou, ex-campeão peso-pesado do UFC, em sua próxima luta no Boxe - (Foto: Reprodução)

Publicado 28/12/2025 09:00

Derrotado de forma contundente por Anthony Joshua, Jake Paul não demonstra qualquer sinal de recuo em sua trajetória no Boxe profissional. Mesmo após sofrer fraturas na mandíbula e passar por cirurgia depois do nocaute sofrido no último dia 19 de dezembro, o influenciador americano já voltou a projetar novos desafios e indicou Francis Ngannou como possível próximo adversário nos ringues.

A declaração foi feita durante participação no podcast “Impaulsive”, comandado por seu irmão, Logan Paul. No programa, Jake comentou sobre o revés diante de Joshua e aproveitou para provocar o ex-campeão peso-pesado do UFC, que também tentou a sorte na nobre arte recentemente. Para sustentar o discurso, o youtuber comparou o desempenho de ambos contra o mesmo oponente.

“Eu disse a todo mundo que eu me sairia melhor (contra Anthony Joshua) do que Francis (Ngannou). Francis é meio fraco… Eu luto com Francis. Acho que talvez agora ele aceite (a luta)”, disparou Jake, em tom provocativo.

A comparação feita por Jake Paul se refere aos combates realizados contra Joshua. Enquanto o americano resistiu até o sexto round antes de ser derrotado por nocaute, Ngannou acabou sendo brutalmente nocauteado ainda no segundo assalto, em luta disputada em março de 2024. O youtuber usou esse dado para reforçar sua narrativa de evolução no Boxe, apesar do resultado negativo recente.

A possível luta também ganha força pelo histórico recente de Francis Ngannou no Boxe. Após deixar o UFC como campeão dos pesos-pesados, o camaronês enfrentou Tyson Fury e o próprio Joshua, acumulando experiência e grande visibilidade no cenário internacional, mesmo com derrotas. Um duelo contra Jake Paul uniria apelo midiático, rivalidade pessoal e interesses comerciais evidentes.

Até pouco tempo, Jake Paul e Ngannou mantinham uma relação pública de respeito mútuo. No entanto, a situação mudou quando o youtuber passou a acusar o ex-campeão do UFC de ter recusado uma luta entre ambos no Boxe, o que teria levado à escolha de Anthony Joshua como substituto. Desde então, as trocas de farpas se intensificaram.

Agora, em processo de recuperação física, Jake Paul volta a direcionar o discurso para Francis Ngannou, tentando transformar a provocação em negociação concreta. Resta saber se o camaronês aceitará o desafio ou se o americano terá que buscar outro nome de peso para dar sequência à sua carreira após o duro revés.