A ação é liderada por Misha Cirkunov, lutador que integrou o plantel do UFC por cerca de sete anos(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 27/12/2025 09:00

O UFC voltou a enfrentar desdobramentos jurídicos relevantes nos Estados Unidos. Em meio a mais uma ação coletiva por supostas práticas antitruste, Dana White, presidente da organização, foi formalmente intimado a prestar depoimento em juízo. A audiência está prevista para ocorrer nos dias 4 e 5 de fevereiro, conforme determinação do magistrado responsável pelo caso.

A ação em questão é liderada por Misha Cirkunov, lutador letão naturalizado canadense que integrou o plantel do Ultimate por cerca de sete anos antes de ser dispensado, em 2022. O processo questiona a validade de cláusulas contratuais adotadas pela companhia, especialmente aquelas relacionadas à arbitragem obrigatória e à renúncia de participação em ações coletivas por parte dos atletas.

No andamento do caso, o UFC foi obrigado a fornecer documentos e registros ligados a pagamentos, negociações contratuais e comunicações internas da alta cúpula da empresa. Segundo os autores da ação, porém, haveria inconsistências e possíveis lacunas no material entregue, incluindo dados vinculados aos dispositivos móveis de Dana White e de Tracy Long, um dos principais executivos do departamento jurídico da organização.

Diante dessas alegações, o juiz Richard F. Boulware determinou a realização de uma chamada “audiência de destruição”, na qual Dana White e Long deverão esclarecer se houve eliminação ou ocultação de provas relevantes. Caso fique comprovada a destruição intencional de evidências, os dirigentes envolvidos podem enfrentar consequências legais mais severas dentro do processo.

O magistrado responsável pelo caso não é um nome estranho à cúpula do UFC. Boulware também conduziu a ação coletiva conhecida como Le vs Zuffa, encerrada com um acordo milionário que resultou no pagamento de aproximadamente 375 milhões de dólares aos atletas que moveram a ação contra a organização.

Além do histórico profissional, existe ainda um componente pessoal citado por Dana White em ocasiões anteriores. O presidente do UFC já afirmou que ele e Richard F. Boulware estudaram juntos na juventude, sugerindo que uma antiga rixa teria influenciado a postura mais rígida do juiz em processos envolvendo o Ultimate — algo que, até o momento, não foi reconhecido oficialmente pelo magistrado.