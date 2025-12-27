A ação é liderada por Misha Cirkunov, lutador que integrou o plantel do UFC por cerca de sete anos(Foto: Reprodução/UFC)
Dana White é chamado a depor em novo processo antitruste contra o UFC; entenda
Será mesmo? Comentarista do UFC indica quem pode ser o próximo rival de Poatan; saiba
Campeão dos meio-pesados, Alex Poatan pode ter seu próximo desafio anunciado em breve pelo UFC
Topuria provoca Makhachev ao citar amigo e ex-campeão do UFC: 'Pisaria na cabeça do Khabib'
Atual campeão dos leves, Topuria segue buscando duelo contra Islam Makhachev e ofensiva sobrou até para Khabib Nurmagomedov
Apesar da derrota, Jake Paul é elogiado por campeão mundial de Boxe: 'É preciso respeitá-lo'
Mesmo nocauteado por Anthony Joshua, Jake Paul teve seu desempenho e resistência exaltados por grande parte do público
ISBJJA confirma Portugal National Open de Jiu-Jitsu Desportivo para abril
Válido pelo Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu 2026, Portugal National Open promete agitar Coimbra em abril; saiba mais
Jake Paul perde os dentes e passa por cirurgia após ter mandíbula fraturara contra Joshua
Influenciador e pugilista precisou inserir placas de titânio após fraturas na mandíbula e perda de dentes em derrota para Anthony Joshua no Boxe
