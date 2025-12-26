Campeão dos meio-pesados, Alex Poatan pode ter seu próximo desafio anunciado em breve pelo UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Campeão dos meio-pesados, Alex Poatan pode ter seu próximo desafio anunciado em breve pelo UFC(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 26/12/2025 09:00 | Atualizado 26/12/2025 17:07

Mesmo consolidado como atual campeão dos meio-pesados do UFC, Alex Poatan segue no centro das especulações sobre seus próximos passos na organização. O brasileiro já manifestou publicamente o interesse em subir para os pesos-pesados e até citou Jon Jones como adversário ideal em um eventual supercombate no evento previsto para a Casa Branca, em junho. No entanto, após o próprio Poatan indicar que não deve integrar esse card especial, novos cenários começaram a ganhar força nos bastidores.

Um deles foi levantado por Joe Rogan. Durante um episódio recente do podcast “The Joe Rogan Experience”, o comentarista oficial do UFC surpreendeu ao citar Ciryl Gane como possível próximo rival do brasileiro. Segundo Rogan, há conversas informais circulando na organização que colocariam o striker paulista frente a frente com o francês em uma luta na divisão dos pesos-pesados.

“Tem muita conversa sobre ele lutar na divisão dos pesos-pesados agora. Tem muita conversa sobre ele talvez até lutar com Ciryl Gane. Não sei o quanto é verdade, não conversei com Dana (White) sobre isso. Mas não é um movimento ilógico”, afirmou o comentarista, deixando claro que se trata de rumores de bastidores, ainda sem confirmação oficial.

A fala de Rogan alimenta uma especulação ainda maior dentro da categoria: a possível criação de um cinturão interino dos pesos-pesados. Ciryl Gane, afinal, aparece como um dos principais nomes da fila para disputar o título linear, atualmente em posse do inglês Tom Aspinall.

No primeiro encontro entre Gane e Aspinall, o duelo terminou sem resultado após uma dedada ilegal que afetou seriamente a visão do campeão, levando ao no contest (luta sem resultado). Caso Aspinall precise de um afastamento prolongado, o UFC pode optar por colocar um título interino em jogo, o que abriria espaço para um confronto de alto impacto entre o francês e Alex Poatan.

Para o brasileiro, o cenário seria especialmente simbólico. Já campeão nos médios e nos meio-pesados, Poatan busca um feito inédito na história do Ultimate: conquistar cinturões em três categorias diferentes. Um possível duelo contra Gane, além do apelo técnico e midiático, poderia colocá-lo exatamente no caminho desse objetivo histórico.