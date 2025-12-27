Vini Jr em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 27/12/2025 20:50

Rio - O Real Madrid ainda desejar a renovação de contrato com Vini Jr, de 25 anos, porém, caso as conversas brasileiras não avancem, o clube espanhol pode vendê-lo para contratar o meia Vitinha, de 25 anos, que defende o PSG. As informações são do programa de TV da Espanha "El Larguero".

Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, porém, as conversas para uma renovação não tem avançado. O brasileiro deseja receber um salário no patamar de Kylian Mbappé, que chegou ao Real Madrid no ano passado.

Sob o comando de Xabi Alonso, Vini Jr já teve alguns problemas com o técnico e acabou indo para o banco de reservas em alguns momentos. O seu status de incontestável no Real Madrid acabou arranhado.

Nascido em Portuga, Vitinha defende o PSG desde 2022. Na última temporada, o meia entrou em campo em 59 partidas, anotou oito gols e deu cinco assistências.