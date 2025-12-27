Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Real Madrid avalia vender Vini Jr para contratar astro do PSG, diz emissora espanhola
Brasileiro, de 25 anos, tem contrato até junho de 2027
Jogo das Estrelas tem festa com taças do Flamengo e clima de alegria no Maracanã
Zico promoveu a 21ª edição do seu tradicional evento
Vasco monitora situação de Douglas Luiz, que defende o Nottingham Forest
Jogador, de 27 anos, tem o sonho de jogar com Philippe Coutinho
Zico exalta temporada do Flamengo e pede atenção em 2026: 'Todo mundo vai querer ganhar'
Galinho promoveu o 'Jogo das Estelas' neste sábado
Zubeldía indica e Fluminense busca volante de porte físico alto
Tricolor está atento às opções do mercado
Com sondagens de clubes da Série A, Jeffinho deixará o Botafogo em 2026
Atacante, de 25 anos, entrou em campo em 26 jogos neste ano
