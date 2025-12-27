Carlinhos será o novo reforço do RemoFoto: Paula Reis/Flamengo

Rio - O Remo acertou neste sábado (27) a contratação de Carlinhos, do Flamengo. O atacante de 28 anos será emprestado ao clube paraense até o fim de 2026, com o Remo arcando com o pagamento do salário. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.
Carlinhos será o terceiro reforço da equipe na temporada. O clube paraense também fechou as contratações do volante Zé Ricardo e do atacante Alef Manga.

O centroavante chega ao Azulino para disputar o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paraense, a Copa do Brasil e a Copa Verde. A estreia pode ocorrer no dia 24 de janeiro, contra o Bragantino-PA, na primeira rodada do Estadual.
Carlinhos chegou ao Flamengo em 2024 após se destacar no Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Sem muitas oportunidades no Rubro-Negro ao longo da temporada, recebendo chances apenas nas primeiras rodadas do Estadual, o atacante acabou sendo emprestado ao Vitória.

No clube baiano, o jogador também teve pouca minutagem. Foram 23 partidas disputadas, apenas cinco como titular, com quatro gols marcados durante a passagem pelo Vitória.