Endrick com a camisa do LyonDivulgação / Lyon

Publicado 27/12/2025 12:32

Endrick já está em sua nova casa. O atacante de 19 anos viajou para a França nesta sexta-feira (26), onde passará a integrar o elenco do Lyon a partir desta segunda-feira (29), emprestado pelo Real Madrid até o fim da atual temporada europeia, no meio de 2026.



O jogador publicou em suas redes sociais a chegada a Lyon ao lado da esposa, Gabriely Miranda, e dos seus dois cachorros em um jatinho, após uma parada de férias na Suíça.

Antes mesmo de se apresentar ao novo clube, o ex-atleta do Palmeiras já causa furor entre torcedores franceses e brasileiros. O vídeo de "boas-vindas" que anuncia sua chegada ao Lyon bateu recorde de visualizações na conta do clube no Instagram. Em menos de 24 horas, na véspera de Natal, a publicação havia acumulado 14,7 milhões de visualizações.



O vídeo do clube mais visto na rede social, até então, era de um drible do meio-campista Tyler Morton em um treino, em alusão a Ronaldinho Gaúcho, com um total de 2,9 milhões de visualizações, ou seja, quase cinco vezes menos que a publicação sobre a chegada de Endrick. O jornal espanhol Marca destacou neste sábado a "Endrickmania" que tomou conta de Lyon.



O novo camisa 9 do Lyon conta com forte apelo midiático nas redes sociais. Com mais de 15,3 milhões de seguidores no Instagram, ele supera estrelas da NBA como Kevin Durant e James Harden, além de estrelas que atuam no futebol francês, como o português Vitinha e o brasileiro Marquinhos, ambos do Paris Saint-Germain.