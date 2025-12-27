Sede da Ferj Divulgação / Ferj

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A FFERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) divulgou neste sábado (28) a tabela detalhada do Campeonato Carioca de 2026. O primeiro grande clube a entrar em campo será o Fluminense no próximo dia 14 contra o Madureira, às 19h (de Brasília). O local ainda está indefinido. 
LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo marca dois e Al Nassr vence Al Okhdood por 3 a 0
No mesmo dia, às 21h30 (de Brasília), o atual bicampeão Flamengo irá enfrentar o Bangu, em Moça Bonita. No dia seguinte, o Botafogo encara a Portuguesa, às 19h (de Brasília), no estádio Luso Brasileiro. Em São Januário, ainda no dia 15, o Vasco recebe o Maricá, às 21h30 (de Brasília).
LEA MAIS: Arsenal vence Brighton e retoma liderança da Premier League
O primeiro clássico irá acontecer no dia 21 de janeiro no Maracanã. Vasco e Flamengo vão se enfrentar às 21h30 (de Brasília). A competição será disputada por dois grupos com seis equipes, que se enfrentam em turno único.
LEIA MAIS: Clube da Série A acerta contratação de atacante do Flamengo
Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em jogo único. A semifinal acontece em partidas de ida e volta, enquanto a grande final será decidida em confronto único.