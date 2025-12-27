Sede da Ferj - Divulgação / Ferj

Sede da Ferj Divulgação / Ferj

Publicado 27/12/2025 21:50

Rio - A FFERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) divulgou neste sábado (28) a tabela detalhada do Campeonato Carioca de 2026. O primeiro grande clube a entrar em campo será o Fluminense no próximo dia 14 contra o Madureira, às 19h (de Brasília). O local ainda está indefinido.

No mesmo dia, às 21h30 (de Brasília), o atual bicampeão Flamengo irá enfrentar o Bangu, em Moça Bonita. No dia seguinte, o Botafogo encara a Portuguesa, às 19h (de Brasília), no estádio Luso Brasileiro. Em São Januário, ainda no dia 15, o Vasco recebe o Maricá, às 21h30 (de Brasília).

O primeiro clássico irá acontecer no dia 21 de janeiro no Maracanã. Vasco e Flamengo vão se enfrentar às 21h30 (de Brasília). A competição será disputada por dois grupos com seis equipes, que se enfrentam em turno único.

Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em jogo único. A semifinal acontece em partidas de ida e volta, enquanto a grande final será decidida em confronto único.