Cristiano Ronaldo voltou a ter destaque no futebol saudita - Divulgação / Al Nassr

Publicado 27/12/2025 14:58

Cristiano Ronaldo ficou mais próximo do seu objetivo de chegar ao milésimo gol. O atacante português marcou 2 na vitória do Al Nassr sobre o Al Okhdood por 3 a 0 neste sábado e chegou a 956 gols na carreira, a 44 da marca emblemática. O terceiro gol do líder do Campeonato Saudita foi do também português João Félix.

Após anotar aos 31 minutos e aos 48, de calcanhar na pequena área, do primeiro tempo, o camisa 7 chegou a balançar também aos 21 da segunda etapa, mas o gol foi anulado pelo VAR, que apontou impedimento. João Félix fechou o placar já nos acréscimos, aos 49.

O time dos portugueses lidera o Saudita com 100% de aproveitamento, 30 pontos em 10 jogos, seguido pelo Al-Hilal, que tem 26. O Al Okhdood é o penúltimo, com apenas 5 pontos. Na lista de artilheiros, Cristiano Ronaldo e João Félix lideram com 12 gols cada um, mas Félix tem uma assistência a mais (2 a 1). Somados, os dois marcaram mais do que 14 dos 18 times do Campeonato Saudita.



Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo tem a chance de fechar 2025 ainda mais perto do milésimo gol, já que o Al Nassr enfrenta o Al-Ettifaq, sétimo colocado do Saudita com 15 pontos, na terça-feira, no estádio do adversário.