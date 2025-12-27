Bruno Spindel desistiu de acertar com o CorinthiansAlexandre Vidal / Flamengo
"Com o objetivo de pôr fim a especulações e informações inverídicas, esclareço que, após manifestar concordância com a proposta que me foi apresentada pelo Sport Club Corinthians Paulista para assumir o cargo de Diretor de Futebol Profissional, considero encerradas as tratativas com o clube", disse.
"A decisão decorre da ausência de encaminhamento, em prazo razoável, do contrato formal para assinatura, nos termos previamente acordados", concluiu.
A definição do novo diretor de futebol é tratada como prioridade pelo presidente Osmar Stabile, que vem consultando aliados antes de tomar a decisão final. Desde a saída de Fabinho Soldado, chegadas, saídas e renovações de contrato estão paralisadas no clube.
Spindel deixou o Flamengo em agosto, após um longo período no clube. Ele integrou diferentes gestões no Rubro-Negro, ganhou força nos últimos anos e ocupou o cargo de diretor executivo a partir de 2019. Em 2024, com a reformulação do departamento de futebol e a chegada de José Boto, o dirigente perdeu espaço e encerrou seu ciclo no time carioca.
