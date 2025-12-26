Hugo Souza em jogo do Corinthians na Copa do Brasil - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 26/12/2025 22:20

Rio - O Corinthians recusou uma proposta do Milan pela contratação do goleiro Hugo Souza. Apesar do jogo duro, o Alvinegro viu o jogador, de 26 anos, ficar balançado. O Timão acredita que novas propostas podem chegar para o atleta, que é um dos destaques do elenco. As informações são do jornalista Luis Fabiani, da Rádio Bandeirantes.

A proposta do Milan por Hugo Souza recusada pelo Corinthians foi de 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões). Com 40% dos direitos do goleiro, de 26 anos, o Flamengo teria direito a receber cerca de 3,2 milhões de euros (cerca de R$ 20,16 milhões).

O clube paulista considerou a proposta abaixo do valor que Hugo Souza tem. Revelado pelo Flamengo, o goleiro viveu uma excelente temporada pelo clube paulista, sendo decisivo nos títulos do Paulistão e também da Copa do Brasil. Ele recebeu chances na seleção brasileira com Carlo Ancelotti, e sonha disputar a Copa do Mundo.

Em novembro do ano passado, o Corinthians desembolsou algo em torno de 800 mil euros (R$ 4,8 milhões nas cifras da época) para efetuar a compra do jogador, junto ao Flamengo. Ele assinou contrato até o fim de 2029.

Antes de defender o Corinthians, Hugo Souza foi emprestado ao Chaves, de Portugal. Na atual temporada, o goleiro, de 26 anos, entrou em campo em 56 partidas com a camisa do Corinthians.