Endrick com a camisa do LyonDivulgação / Lyon
Jornal espanhol afirma que empréstimo ao Lyon foi 'jogada de risco' de Endrick
Atacante, de 19 anos, irá atuar por seis meses na França
Jornal espanhol afirma que empréstimo ao Lyon foi 'jogada de risco' de Endrick
Atacante, de 19 anos, irá atuar por seis meses na França
Vasco espera venda recorde por Rayan, afirma jornal espanhol
Atacante, de 19 anos, foi o destaque do clube carioca no ano
Vasco avança em tratativas por novo investidor da SAF pensando em 2026
Filho de José Lamacchia, dono da Crefisa, é apontado como interessado em assumir o futebol Cruz-maltino
Fluminense estaria disputando zagueiro de clube turco com o Bahia
Jogador, de 29 anos, atua fora do Brasil desde 2018
Flamengo pode oferecer R$ 130 milhões por atacante da Lazio
Atacante, de 27 anos, voltou para pauta do clube carioca
Destaque na Série B, zagueiro deverá ser emprestado novamente pelo Fluminense
Jogador, de 20 anos, defendeu o Remo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.