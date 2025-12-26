Endrick com a camisa do Lyon - Divulgação / Lyon

Publicado 26/12/2025 09:30

Rio - O empréstimo de Endrick para o Lyon por seis meses está sendo encarado como uma ação arriscada por parte do brasileiro pelo jornal espanhol "Marca". A publicação ressaltou que atacantes que costumam deixar o Real Madrid provisoriamente não conseguiram destaque ao retornar.

"Aos 19 anos, Endrick dá um passo que pode definir sua carreira. Na França, ele terá a oportunidade de provar que tem o que é preciso para retornar ao Bernabéu e dar munição àqueles que não entendem por que ele teve tão pouco tempo de jogo em um time que, em termos de gols, depende tanto de Mbappé. Mas também é um risco, já que a saída de um atacante do Real Madrid por empréstimo para retornar ao seu país não tem precedentes que justifiquem a aposta do brasileiro", disse o diário.

Porém, o "Marca" reforça que a escolha de Endrick vai mais além que seu futuro no Real Madrid. O brasileiro deseja ter minutagem para poder ser convocado para disputar a Copa do Mundo de 2026.

"Endrick fez sua escolha. Na última terça-feira, foi confirmado seu empréstimo ao Lyon até 30 de junho, sem opção de recompra. Seu objetivo é disputar a Copa do Mundo e depois retornar ao Real Madrid para finalmente ter o protagonismo que lhe foi negado desde sua chegada, primeiro sob o comando de Ancelotti e depois de Xabi Alonso", contou.