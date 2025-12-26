Haaland posta foto da balança após NatalFoto: Reprodução/Instagram
Nos últimos dias, o técnico Pep Guardiola avisou aos jogadores que todos seriam monitorados após as celebrações de Natal. O elenco passaria por uma pesagem, e quem estivesse três quilos acima do peso seria afastado.
A preocupação do treinador se deve ao fato de que o Manchester City já volta a campo no próximo sábado (27), contra o Nottingham Forest, às 9h30, no estádio City Ground. Na briga pelo título, o time inglês ocupa a segunda colocação, com 37 pontos, e não quer jogadores fora de forma.
Haaland é peça-chave do elenco atual do City e artilheiro da equipe. O norueguês, na atual temporada, anotou 25 gols em 23 jogos. Recentemente, o centroavante igualou um recorde de Cristiano Ronaldo, ao alcançar 103 gols em 114 partidas disputadas na Premier League, mesmo número de tentos anotados pelo português durante suas duas passagens pelo campeonato inglês (2003–2009 e 2021–2023).
