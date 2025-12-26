Galvão Bueno foi internado - Divulgação/Band

Publicado 26/12/2025 12:46

O narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, está próximo de receber alta médica após ser internado na noite de Natal na Santa Casa de Londrina, no Paraná. O comunicador apresentou um novo quadro de pneumonia, mas evoluiu bem nas últimas horas e segue com estado de saúde estável. As informações são do ‘UOL’.

O esperado é que o narrador deixe o hospital neste sábado, após evoluir bem aos cuidados médicos. Na quinta-feira (25), Galvão deu entrada na unidade hospitalar após se sentir mal enquanto comemorava o Natal em Londrina, cidade onde possui residência.

Devido a um histórico recente da doença, o narrador já havia sido internado no fim de novembro pelo mesmo motivo. Dessa forma, os médicos escolheram por uma avaliação mais detalhada e pela internação.



Durante o período em que esteve no hospital, o narrador esteve sob acompanhamento médico. Segundo a família, a decisão pela internação foi justamente pelo quadro anterior de pneumonia.

Confira a nota da família e da assessoria de Galvão Bueno:

Galvão Bueno vem apresentando melhora desde quarta-feira e está respondendo bem ao tratamento. A previsão é de alta hospitalar neste sábado para continuar o tratamento em casa, conforme orientação médica. A família e a equipe agradecem as inúmeras mensagens de carinho e apoio recebidas.