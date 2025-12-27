Cristian Medina em campo pelo EstudiantesDivulgação / Estudiantes

Rio - Em busca de reforços para 2026, Flamengo, Fluminense e Botafogo teriam interesse no mesmo jogador: Cristian Medina, de 23 anos, que disputou a última temporada pelo Estudiantes, que conquistou o título do Campeonato Argentino.
De acordo com informações do jornalista argentino Fernando Pujol, os clubes do Rio enfrentam a concorrência do Leicester, da Inglaterra, que também observa de perto o meia argentino.
Com passagens pelas categorias de base da seleção argentina, Cristian Medina foi revelado pelo Boca Juniors e atuou por cinco temporadas no clube de Buenos Aires.
Na última temporada foi emprestado ao Estudiantes, de La Plata, sendo peça fundamental no título nacional do clube. Foram 43 jogos e duas assistências.