Cristian Medina em campo pelo EstudiantesDivulgação / Estudiantes

Publicado 27/12/2025 10:30

Rio - Em busca de reforços para 2026, Flamengo, Fluminense e Botafogo teriam interesse no mesmo jogador: Cristian Medina, de 23 anos, que disputou a última temporada pelo Estudiantes, que conquistou o título do Campeonato Argentino.

De acordo com informações do jornalista argentino Fernando Pujol, os clubes do Rio enfrentam a concorrência do Leicester, da Inglaterra, que também observa de perto o meia argentino.

Com passagens pelas categorias de base da seleção argentina, Cristian Medina foi revelado pelo Boca Juniors e atuou por cinco temporadas no clube de Buenos Aires.

Na última temporada foi emprestado ao Estudiantes, de La Plata, sendo peça fundamental no título nacional do clube. Foram 43 jogos e duas assistências.