Lucas Paquetá defende o West HamBen Stansall / AFP

Publicado 27/12/2025 09:30

Rio - Em busca de espaço no futebol europeu, o atacante Endrick, de 19 anos, foi emprestado por seis meses para defender o Lyon. O acordo com o clube francês teria sido facilitado pelo meia Lucas Paquetá, que atualmente atua pelo West Ham, da Inglaterra.

De acordo com informações do jornalista Andrés Onrubia Ramos, do diário "AS", o ex-jogador do Flamengo conhece o círculo íntimo do Endrick e o convenceu a assinar pelo clube francês. Além disso, o jovem atacante é fã do Benzema e quer seguir seus passos e também há uma boa relação entre o Lyon e o Real Madrid.

Atualmente no West Ham, Paquetá defendeu o Lyon por duas temporadas. Ele chegou ao clube francês depois de ir mal no Milan. Na atual equipe de Endrick, o meia começou a dar a volta por cima no futebol europeu.

Em 2022, o Real Madrid desembolsou algo em torno de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões na cotação da época) pela contratação de Endrick. O atacante chegou ao Real Madrid em junho de 2024, quando completou 18 anos.

Na primeira temporada com Ancelotti, o brasileiro teve poucas chances no Real Madrid. Ele entrou em campo em 37 jogos e anotou sete gols. Sob o comando de Xabi Alonso, o jovem perdeu ainda mais espaço e só atuou em três partidas.