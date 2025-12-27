Lucas Paquetá defende o West HamBen Stansall / AFP
Paquetá foi fundamental em empréstimo de Endrick ao Lyon, diz jornal espanhol
Atacante, de 19 anos, ficará seis meses na França
Destaque na temporada, Paulo Henrique não tem permanência garantida no Vasco
Lateral, de 29 anos, renovou contrato até o fim de 2028
Dana White é chamado a depor em novo processo antitruste contra o UFC; entenda
A ação é liderada por Misha Cirkunov, lutador que integrou o plantel do UFC por cerca de sete anos
Flamengo avança e encaminha contratação de Vitão, do Internacional
Negociação inclui perdão de dívida por Thiago Maia e gira em torno de R$ 65 milhões
Matheus Cunha cita sonho de disputar Copa e projeta glória máxima: 'Ganhar da Argentina'
Atacante, de 26 anos, tem recebido chances com Ancelotti
Fluminense tem interesse em Fabinho, mas prega cautela por negociação
Jogador, de 32 anos, defende o Al-Ittihad
