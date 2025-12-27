Matheus Cunha em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 27/12/2025 08:30

Rio - O atacante Matheus Cunha, de 26 anos, vem sendo figurinha carimbada nas convocações de Carlo Ancelotti, inclusive muitas vezes como titular. Jogador do Manchester United, ele tem como principal sonho disputar a Copa do Mundo do ano que vem.

"E como o sonho de qualquer atleta, o meu não é diferente, o maior de todos é estar na Copa do Mundo. Sem dúvida nenhuma vai ser alguma coisa que, se Deus quiser, fazer o possível para conseguir ganhar coisas com o United, colocar o United onde a gente quer colocar, e virar a chavinha para buscar aquilo que a gente mais tem como sonho, que é ser campeão do Mundo", disse em entrevista à "ESPN".

Além de participar da principal competição do mundo, Matheus Cunha deseja ser campeão. O atacante projeta o título em uma final contra a Argentina.

"Sonho em jogar um Brasil e Argentina na Copa do Mundo, e o Brasil sair vencedor”, respondeu. E o Cristiano Ronaldo, já enfrentou alguma vez? “Não, nunca, mas eu sonharia pelo Brasil ser contra a Argentina (risos)", concluiu.