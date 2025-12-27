Marcelo atuou por Fluminense e Real Madrid - Reprodução / Instagram

Marcelo atuou por Fluminense e Real MadridReprodução / Instagram

Publicado 27/12/2025 10:00

Rio - Ídolo de Fluminense e Real Madrid, Marcelo, de 37 anos, foi um dos laterais esquerdos mais habilidosos de todos os tempos, porém, a forma física do brasileiro nunca foi invejável. O astro admitiu a situação em conserva do ex-goleiro Iker Casillas, que foi seu companheiro no clube espanhol, no podscat "Bajo los palos".

"Nunca fui atleta, sempre curti a vida. Claro que já me exercitei, mas nunca fui à academia nem segui dietas rigorosas nem nada do tipo. Mais tarde, comecei a me exercitar mais. Mas meu corpo sempre foi assim e sempre joguei do mesmo jeito. Mas, claro, quando algo ruim acontecia, diziam que eu estava acima do peso. É normal", admitiu.

Em uma comparação com Cristiano Ronaldo, de 40 anos, que segue na ativa e que foi um dos seus principais parceiros, Marcelo afirmou que os dois sempre foram bem opostos.

"Ainda ontem eu estava assistindo a alguns vídeos meus mostrando para meus filhos em casa e o Liam me perguntou: ‘Mas você estava gordinho aí, não estava?’ e eu disse: ‘Claro.’ Meu corpo sempre foi assim. Eu tinha barriga, nunca tive o tanquinho do Cristiano", brincou.