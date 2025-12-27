Marcelo atuou por Fluminense e Real MadridReprodução / Instagram
Ídolo do Fluminense e Real, Marcelo diz que 'não foi atleta': 'Nunca tive o tanquinho do CR7'
Ex-lateral-esquerdo encerrou carreira no ano passado
Botafogo adota otimismo com renovação de Alexander Barboza
Zagueiro, de 29 anos, tem contrato até o fim do ano
Ferj divulga tabela detalhada do Campeonato Carioca de 2026
Vasco e Flamengo fazem primeiro clássico no próximo dia 21
Flamengo pode receber oferta de R$ 163 milhões por Carrascal
Rubro-Negro rejeitou proposta de R$ 130 milhões
Real Madrid avalia vender Vini Jr para contratar astro do PSG, diz emissora espanhola
Brasileiro, de 25 anos, tem contrato até junho de 2027
Jogo das Estrelas tem festa com taças do Flamengo e clima de alegria no Maracanã
Zico promoveu a 21ª edição do seu tradicional evento
Vasco monitora situação de Douglas Luiz, que defende o Nottingham Forest
Jogador, de 27 anos, tem o sonho de jogar com Philippe Coutinho
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.