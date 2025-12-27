Bruno Spindel (à esquerda) será dirigente do CruzeiroGilvan de Souza/Flamengo
Após fim das negociações com o Corinthians, ex-Flamengo será dirigente do Cruzeiro
Bruno Spindel foi peça fundamental na gestão de Rodolfo Landim
Rafinha vê Flamengo de 2025 com mais elenco que 2019: 'Bateram recordes'
Ex-lateral também falou sobre finais contra Liverpool e PSG
Jorginho reforça importância de continuidade de Filipe Luís: 'Um técnico novo é tudo diferente'
Flamengo ainda negocia permanência do comandante
Botafogo não chega a acordo com trio e desiste de negociações
Alvinegro buscará novos nomes no mercado
Léo Ortiz desmente que se negou a cobrar pênalti na final do Intercontinental
Zagueiro, de 29 anos, esteve em campo contra o PSG
Renato Gaúcho descarta voltar a trabalhar no começo de 2026: 'Ficar um pouco mais de férias'
Técnico, de 63 anos, deixou o Fluminense em setembro
