Bruno Spindel (à esquerda) será dirigente do CruzeiroGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/12/2025 18:20

Rio - Depois de negociar com o Corinthians e não chegar a um acordo, Bruno Spindel acertou com o Cruzeiro. O dirigente será diretor de futebol do clube mineiro. Ele é esperado em Belo Horizonte para assinar contrato. As informações são da "Itatiaia".

Spindel esteve perto do Corinthians. O clube paulista iniciou contatos para que o dirigente substituísse Fabinho Soldado. Porém, não houve um acordo entre as partes.

O dirigente deixou o Flamengo no fim de agosto. Ele trabalhou no clube carioca desde a gestão de Eduardo Bandeira de Mello. Durante a presidência de Rodolfo Landim, Spindel teve protagonismo no futebol do Rubro-Negro ao lado de Marcos Braz, que era vice-presidente da pasta.

No Flamengo, Spindel participou da montagem do elenco que conquistou entre outros títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros e duas Copas do Brasil.