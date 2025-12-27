Galvão Bueno passou mal na véspera de Natal e ficou em observação - Reprodução/Band

Publicado 27/12/2025 13:44

O narrador Galvão Bueno, de 75 anos, recebeu alta na manhã deste sábado (27) após ter passado mal na última quarta-feira (24), véspera do Natal. O jornalista estava internado na Santa Casa de Londrina, cidade paranaense onde possui residência e estava com a família. A assessoria de imprensa do hospital comunicou a alta médica.

O quadro de saúde de Galvão Bueno não era considerado grave - não chegou a dar entrada na UTI. A junta médica que tem cuidado do comunicador decidiu por deixá-lo em observação após ele apresentar sintomas de pneumonia. O narrador passou por exames nos últimos dias e foi liberado pelos médicos para se recuperar em casa.

Em novembro, Galvão Bueno havia ficado uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral. O narrador tem sido observado desde a internação do mês passado.



Recentemente, Galvão Bueno fechou acordo com o SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.



No último domingo, Galvão narrou, pelo Amazon Prime, a grande decisão da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, no Maracanã O clube de Parque São Jorge venceu por 2 a 1 e ficou o título do torneio mata-mata.