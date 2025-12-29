Torcedores do Flamengo comentaram sobre a renovação de Filipe Luís nas redes sociaisReprodução de Twitter

O anúncio do acordo de renovação com Filipe Luís movimentou as redes sociais no início da manhã desta segunda-feira (29). Os torcedores do Flamengo fizeram várias postagens comemorando a permanência do técnico, que acertou contrato até dezembro de 2027.
Torcedores do Flamengo comentaram sobre a renovação de Filipe Luís nas redes sociais - Reprodução de Twitter
Muitos rubro-negros optaram apenas por vibrar, enquanto outros exaltaram as conquistas de Filipe Luís e alguns aproveitaram para provocar os rivais. Houve até mesmo quem pedisse desculpas por criticar o treinador e por ter pedido a chegada de Artur Jorge em meio ao impasse da renovação.
Muitos também recuperaram um vídeo postado pelo clube de uma música sobre o "Flamengo do Filipe Luís".