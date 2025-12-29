Filipe Luís vai receber valorização salarial ao renovar com o Flamengo - Mauro Pimentel / AFP

Filipe Luís vai receber valorização salarial ao renovar com o FlamengoMauro Pimentel / AFP

Publicado 29/12/2025 08:08

receberá uma grande valorização salarial e assinou até dezembro de 2027. Flamengo e Filipe Luís finalmente encerraram a longa novela que se arrastou por meses e entraram em acordo para a renovação de contrato. O treinador

o técnico recebia o menor valor entre os comandantes dos times de Série A, e incluiu os vencimentos da comissão técnica.

O acordo acontece após as duas partes cederem na negociação, que se arrastou desde o primeiro semestre e fez com que o Flamengo chegasse a buscar um plano B, que seria Arthur Jorge , ex-Botafogo. A principal questão foi salarial, já que, e incluiu os vencimentos da comissão técnica.

Preocupada com o planejamento de 2026, a diretoria rubro-negra decidiu dar um ultimato ao técnico até esta segunda-feira. Houve o entendimento de que o clube já havia cedido para um valor próximo do que Filipe Luís queria e que o profissional também deveria fazer o mesmo.



"O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo Bap (Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo)" disse o diretor executivo de futebol do flamengo, José Boto.

Campeão da Libertadores, do Brasileirão, do Carioca e da Supercopa Rei em 2025, Filipe Luís tornou-se o primeiro técnico a disputar uma temporada completa no Rubro-Negro desde 2011, com Vanderlei Luxemburgo. Agora, ele poderá dar continuidade ao trabalho que começou em outubro de 2024, em sua primeira experiência como técnico de um time profissional, já com o título da Copa do Brasil.



"O Flamengo reafirma sua convicção na continuidade do trabalho desenvolvido e trabalhará firmemente para que os próximos anos sejam marcados por ainda mais sucesso, crescimento profissional e conquistas", diz o clube na nota de anúncio.