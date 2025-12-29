Jorginho se prepara para entrar em campo no 'Jogo das Estrelas' - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 29/12/2025 15:49

Jorginho decidiu que era o momento na carreira de retornar ao Brasil e acertou com o Flamengo no segundo semestre de 2025. Ainda assim, não desistiu de jogar pela seleção da Itália, apesar de não ser convocado desde a Eurocopa de 2024.



"Com certeza ainda tenho o desejo de ser convocado. Todo jogador de futebol trabalha para poder ser feliz no clube e ter o privilégio de representar o seu país", afirmou o jogador rubro-negro.



Campeão da Euro em 2021, Jorginho tem a seu favor a experiência de ter atuado 57 vezes pela Azzurra e que poderia ser útil nos dois jogos da repescagem, em março de 2026, por uma vaga na Copa do Mundo. Entretanto, ele admite não saber se o desempenho no Flamengo é suficiente para receber uma chance.



"Se é suficiente ou não, isso não depende de mim. O que eu posso fazer é demonstrar e jogar o máximo possível, além de estar preparado para poder realmente ajudar da melhor maneira se houver uma chamada. E é por isso que realmente eu trabalho muito para que eu esteja preparado para se isso acontecer", disse.



As seleções favoritas para Jorginho

Por enquanto acompanhando apenas por fora, o jogador do Flamengo vê o Brasil como um dos favoritos na Copa do Mundo.

"Tem muita seleção boa, mas, com certeza, o Brasil está entre elas porque o futebol brasileiro é sempre muito forte. A Inglaterra é muito forte, Espanha, França também. Tem muitas seleções que sempre são as promessas de ganhar, digamos assim", avaliou Jorginho, que complementa.



"Aí, depois, você não pode nunca desmerecer as equipes de tradição que, quando chegam na competição, dão trabalho também, como Itália e outras. A Croácia vem crescendo muito. Acredito que a Copa do Mundo vai ser interessante".