Emerson Royal com a taça da LibertadoresDivulgação / Flamengo

Publicado 29/12/2025 18:40

Rio - O lateral-direito Emerson Royal, de 29 anos, pode não permanecer no Flamengo na próxima temporada. De acordo com informações do jornalista turco Ekrem Konur, o defensor atraiu o interesse de clubes italianos e espanhóis e propostas podem chegar.

Emerson Royal chegou ao Flamengo em julho como substituto de Wesley. O Rubro-Negro desembolsou algo em torno de 9 milhões de euros ( R$ 58,5 milhões na cotação da época) para tirar o jogador do Milan.

Apesar de ter chegado com status de titular, Royal ficou no banco de reservas para Guillermo Varela e recebeu muitas críticas. Ele entrou em campo em 19 jogos, anotou um gol e deu uma assistência.

Revelado pelo Ponte Preta, Emerson Royal defendeu o Atlético-MG, depois passou pelo Real Betis, pelo Barcelona e pelo Tottenham, antes de chegar ao Milan. O lateral tem contrato com o Flamengo até o fim de 2028.