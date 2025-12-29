Jogadores do Flamengo no Ninho - Gilvan de Souza / Flamengo

Jogadores do Flamengo no NinhoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/12/2025 19:50 | Atualizado 29/12/2025 19:50

Rio - O Flamengo já tem dada para iniciar a sua preparação para a próxima temporada. A comissão técnica comandada por Filipe Luís e os jogadores são aguardados a partir do próximo dia 12, às 9h (de Brasília), no CT George Helal, no Ninho do Urubu.

A primeira partida do Flamengo na temporada será no dia 14, às 21h30 (de Brasília), o atual bicampeão Flamengo irá enfrentar o Bangu, em Moça Bonita. O Rubro-Negro entrará em campo com uma equipe formada por jogadores das categorias de base.

O clube carioca irá em busca de mais uma temporada vitoriosa, depois de viver um ano especial em 2025, quando conquistou o Campeonato Estadual, a Supercopa Rei, o Brasileiro e a Libertadores.

Para 2026, o Flamengo acertou a renovação de contrato do treinador Filipe Luís. Além disso, o clube carioca tem tudo certo pela contratação do zagueiro Vitão, que estava no Internacional.