Artilheiro, Kaio Jorge anotou 21 gols no Brasileirão e outros cinco na Copa do Brasil - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 29/12/2025 15:20

Rio - O Flamengo tem interesse na contratação do atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. De acordo com informações do Sportv, o Rubro-Negro teve algumas propostas recusadas, mas admite a possibilidade fazer mais uma oferta pela contratação do centroavante.

O clube carioca ofereceu 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) pelo atacante e depois 22 milhões de euors (R$ 143 milhões) mais Everton Cebolinha. O Cruzeiro recusou e afirmou que só vende Kaio Jorge por algo em torno de 50 milhões de euros (R$ 325 milhões).

No entanto, a diretoria do Flamengo entende que a Raposa aceitaria fazer negócio caso o Rubro-Negro estique a corda e ofereça cerca de 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) e também Everton Cebolinha. O clube carioca pretende insistir no negócio.

Na última temporada, defendendo o Cruzeiro, Kaio Jorge, de 23 anos, entrou em campo em 46 partidas e anotou 26 gols pelo clube mineiro. Ele foi o artilheiro do Brasileiro com 21 gols.