Artilheiro, Kaio Jorge anotou 21 gols no Brasileirão e outros cinco na Copa do BrasilGustavo Aleixo/Cruzeiro
Flamengo admite oferecer R$ 195 milhões e Cebolinha por atacante do Cruzeiro
Kaio Jorge, de 23 anos, foi artilheiro do Brasileiro de 2025
Flamengo tem ex-atacante do Fluminense como 'Plano B' para argentino
Jogador, de 19 anos, atua no futebol ucraniano
Elenco do Flamengo irá se reapresentar no dia 12 de janeiro
Rubro-Negro divulgou o começo da preparação para a próxima temporada
Emerson Royal estaria na mira de clubes do futebol italiano, diz jornalista turco
Jogador, de 26 anos, tem contrato até o fim de 2028
Jornal espanhol destaca renovação de Filipe Luís: 'Super contrato'
Treinador renovou até o fim de 2027 com o Flamengo
No Flamengo, Jorginho ainda sonha com a seleção da Itália: 'Não depende de mim'
Jogador do Rubro-Negro se diz preparado para ajudar equipe italiana se for convocado
