Kauã Elias com a camisa do Shakhtar DonetskDivulgação / Shakhtar Donetsk

Publicado 29/12/2025 20:20

Rio - O Flamengo negocia a contratação de Valentín "Taty" Castellanos, de 27 anos, da Lazio, porém, caso as conversas pelo argentino não avancem o clube carioca tem um "Plano B". De acordo com informações do jornalista turco Ekrem Konur, o clube carioca avalia a contratação de Kauã Elias, do Shakhtar Donetsk.

No começo deste ano, Kauã Elias foi vendido pelo Fluminense ao Shakhtar Donetsk por 17 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, totalizando uma negociação de cerca de 19 milhões de euros (mais de R$ 100 milhões na cotação da época).

No clube das Laranjeiras, ele foi peça importante na campanha de recuperação do Fluminense na temporada passada. O Tricolor foi lanterna do Brasileiro durante boa parte do primeiro turno, mas escapou do rebaixamento. Ele entrou em campo em 43 jogos e anotou sete gols pelo Flu.

No Shakhtar Donetsk, Kauã Elias vive bom momento, atuando como centroavante mais móvel. Ele entrou em campo em 26 partidas, anotou 11 gols e deu três assistências.