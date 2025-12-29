Allan em treino do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Publicado 29/12/2025 13:44

a definição do técnico, Allan é um dos nomes cotados para sair. O Flamengo deixou algumas definições sobre o elenco de 2026 à espera da confirmação da permanência de Filipe Luís , o que aconteceu nesta segunda-feira (29). Com

Reserva e com apenas 33 partidas na temporada, o volante conviveu com problemas físicos. Além disso foi para o fim da fila na disputa por uma vaga no meio de campo com as chegadas de Jorginho e Saúl, além dos retornos de Erick Pulgar e De La Cruz após lesões.

São Paulo é outro clube que tem o interesse na contratação. A permanência de Filipe Luís indica que Allan seguirá com poucas chances, o que facilita uma saída em caso de propostas. Além do Atlético-MG, que já procurou o Flamengo , o

Há a possibilidade de o Rubro-Negro receber uma proposta por empréstimo. Entretanto, a diretoria prefere a venda para tentar recuperar parte dos R$ 43 milhões investidos no jogador que tem contrato até dezembro de 2027 .