Allan em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

O Dia
O Flamengo deixou algumas definições sobre o elenco de 2026 à espera da confirmação da permanência de Filipe Luís, o que aconteceu nesta segunda-feira (29). Com a definição do técnico, Allan é um dos nomes cotados para sair.
Reserva e com apenas 33 partidas na temporada, o volante conviveu com problemas físicos. Além disso foi para o fim da fila na disputa por uma vaga no meio de campo com as chegadas de Jorginho e Saúl, além dos retornos de Erick Pulgar e De La Cruz após lesões.
A permanência de Filipe Luís indica que Allan seguirá com poucas chances, o que facilita uma saída em caso de propostas. Além do Atlético-MG, que já procurou o Flamengo, o São Paulo é outro clube que tem o interesse na contratação.
Há a possibilidade de o Rubro-Negro receber uma proposta por empréstimo. Entretanto, a diretoria prefere a venda para tentar recuperar parte dos R$ 43 milhões investidos no jogador que tem contrato até dezembro de 2027 . 