Publicado 29/12/2025 10:06

última pendência era a comissão a ser paga aos empresários de Vitão, o que foi resolvido no domingo (28).

O Flamengo não apenas resolveu a renovação de contrato com Filipe Luís como também acertou a primeira contratação para 2026. A última pendência era a comissão a ser paga aos empresários de Vitão, o que foi resolvido no domingo (28).

Como já havia o acerto com o Internacional, o zagueiro de 25 anos é aguardado na terça-feira, segundo informação do site 'ge' confirmada por O Dia. Ele passará por exames antes de assinar um contrato até 2029 e ser anunciado oficialmente.



Valores da compra de Vitão

A negociação ficou por volta de 10,2 milhões de euros (R$ 66,5 milhões). Desse valor, está incluído o perdão da dívida do Colorado pela contratação de Thiago Maia, que está em 4,7 milhões de euros (R$ 30,6 milhões). Os 5,5 milhões de euros (R$ 35,8 milhões) restantes serão pagos à vista.



Flamengo em busca de mais reforços



A chegada de Vitão corresponde a uma das prioridades do clube para o elenco de 2026. Com apenas Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, além de jovens da base, o Flamengo reforça o setor.



Outra prioridade é a busca por um centroavante para disputar posição com Pedro. O nome da vez é de Kaio Jorge, do Cruzeiro, que não aceitou a proposta de 30 milhões de euros (R$ 195,7 milhões) e pede 50 milhões de euros (R$ 326,2 milhões) para liberá-lo.