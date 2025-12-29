Filipe Luís renovou com o FlamengoReprodução / AS
Jornal espanhol destaca renovação de Filipe Luís: 'Super contrato'
Treinador renovou até o fim de 2027 com o Flamengo
No Flamengo, Jorginho ainda sonha com a seleção da Itália: 'Não depende de mim'
Jogador do Rubro-Negro se diz preparado para ajudar equipe italiana se for convocado
Flamengo admite oferecer R$ 195 milhões e Cebolinha por atacante do Cruzeiro
Kaio Jorge, de 23 anos, foi artilheiro do Brasileiro de 2025
Allan deve deixar Flamengo e tem clubes interessados
Permanência de Filipe Luís facilita a saída do volante, que teve poucas oportunidades
Flamengo comete gafe e posta foto de jogador do Atlético de Madrid
Perfil oficial do Rubro-Negro apagou pouco depois a postagem que viralizou entre torcedores
Flamengo aguarda chegada de Vitão ao Rio para assinar contrato
Rubro-Negro resolveu última questão para contratar o zagueiro do Internacional
