Filipe Luís renovou com o FlamengoReprodução / AS

Publicado 29/12/2025 16:44

Rio - A renovação contratual de Filipe Luís com o Flamengo foi destaque no jornal espanhol "AS". A publicação abordou que os torcedores rubro-negros receberam um presente de fim de ano e destacou a valorização salarial do técnico.

"O Flamengo recebeu seu presente de fim de ano. Não foi na véspera de Natal, mas começará 2026 com ótimas notícias. Filipe Luís renovou seu contrato com o clube até dezembro de 2027, um acordo plurianual que o colocará entre os jogadores mais bem pagos do país. Clube e jogador alcançaram seu principal objetivo. Filipe ficará no Maracanã por mais algum tempo", disse o diário.

O jornal abordou as dificuldades do Flamengo na renovação e reforço que Filipe Luís tem como sonho trabalhar no futebol europeu no futuro.

"O Flamengo acabou por concordar em aumentar a sua oferta e satisfazer a maioria das exigências de Filipe . Para além do salário, houve acordo sobre bónus por desempenho e a cláusula de rescisão para uma transferência para a Europa, o grande sonho do treinador, que só poderá realizar daqui a um ano e meio, quando conseguir validar a sua licença de treinador em algum país europeu", contou.