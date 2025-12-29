Postagem do Flamengo com fotos de Filipe Luís teve uma imagem do anúncio de Johnny Cardoso no Atlético de MadridReprodução
Flamengo comete gafe e posta foto de jogador do Atlético de Madrid
Perfil oficial do Rubro-Negro apagou pouco depois a postagem que viralizou entre torcedores
Flamengo aguarda chegada de Vitão ao Rio para assinar contrato
Rubro-Negro resolveu última questão para contratar o zagueiro do Internacional
Torcedores do Flamengo vão à loucura com renovação de Filipe Luís; veja memes
Técnico chegou a acordo com o Rubro-Negro após longa novela de meses
Flamengo e Filipe Luís acertam renovação de contrato até o fim de 2027
Após ultimato, Rubro-Negro consegue acordo com o treinador para seguir com planejamento para 2026
Para Obina, Pedro é o 'melhor atacante do Brasil', mas Flamengo precisa de reserva
Ex-jogador mostra preocupação com ausência do atual camisa 9 por problemas físicos
Flamengo tenta contratação de Kaio Jorge, mas Cruzeiro estipula alto valor
Atacante aparece como opção para a busca por um goleador para o ataque rubro-negro
