Postagem do Flamengo com fotos de Filipe Luís teve uma imagem do anúncio de Johnny Cardoso no Atlético de MadridReprodução

Publicado 29/12/2025 11:09

em meio ao carrossel de fotos do treinador publicadas no Instagram estava uma imagem de Johnny Cardoso, do Atlético de Madrid. O Flamengo fez uma série de postagens em homenagem à renovação de Filipe Luís , mas em uma delas cometeu uma gafe e levantou um questionamento aos torcedores. Isso porque,, do Atlético de Madrid.

A gafe cometida pelo perfil oficial do Rubro-Negro ficou no ar por cerca de 10 minutos, o suficiente para viralizar nas redes sociais. Logo depois, o clube apagou a montagem feita pelo Atlético para anunciar em agosto a contratação do volante, que custou 30 milhões de euros (R$ 194 milhões na época).



Revelado pelo Internacional, Jophnny Cardoso atuou por 144 jogos até ser vendido ao Betis, da Espanha, em 2024. O volante de 24 anos, nascido nos Estados Unidos, teve poucas chances no Atlético de Madrid até agora, ao entrar em campo apenas seis vezes desde agosto.



Apesar das especulações por parte da torcida sobre uma possível contratação, pessoas de dentro do Flamengo negam que haja uma negociação pelo jogador.