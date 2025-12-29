Vitinho foi titular absoluto do Botafogo na temporada de 2025 - Vítor Silva/Botafogo

Vitinho foi titular absoluto do Botafogo na temporada de 2025Vítor Silva/Botafogo

Publicado 29/12/2025 08:46

Botafogo decidiu pela permanência de Vitinho, um desejo do São Paulo, mas não o trata como inegociável. A, mas a diretoria da SAF estipulou um valor mínimo para uma possível saída.

Caso chegue alguma proposta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 97,8 milhões), o jogador será vendido. A informação é do site 'ge'.



O entendimento no Botafogo é que Vitinho teve forte valorização diante da boa temporada que fez em 2024 e a regularidade que demonstrou em 2025. O lateral foi contratado em agosto de 2024 por 8 milhões de euros ( R$ 49,3 milhões à época).



Titular incontestável, ele chegou a receber sondagens de clubes europeus recentemente, mas ainda não houve avanço para uma proposta. O São Paulo foi outro que demonstrou interesse e tentou envolvê-lo numa possível troca por jogadores, o que não aconteceu. O Atlético-MG também seria outro interessado.

Botafogo já perdeu um titular para 2026

terá de encontrar um substituto para Marlon Freitas. O volante e capitão do time pediu para ser negociado com o Palmeiras e Se Vitinho, em princípio permanece, AnselmiO volante e capitão do time pediu para ser negociado com o Palmeiras e destravou a última pendência que faltava.

Ele abriu mão dos 10% a que tinha direito no valor da negociação e o Botafogo ficará com o total dos 6 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões).